Москва, , 17:13 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Subaru на российском рынке ООО «Субару Мотор» объявил об отзыве 32 автомобилей для замены ремней безопасности. Об этом сообщает 26 февраля пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили марки Subaru XV, реализованные в период с 2019 года по настоящее время.

«Причиной отзыва транспортных средств является то, что пружинная защёлка, используемая в ремне безопасности в сборе, может быть установлена под неправильным углом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дефект может приводить к изгибу пружинной защёлки, которая может при этом мешать вращению маховика. Вследствие этого ухудшается рабочая чувствительность датчика ленты ремня, что может отрицательно повлиять на работу функции его блокировки.

На отзываемых транспортных средствах будет произведена замена ремней безопасности задних сидений деталями, предназначенными для устранения проблемы. Все работы будут выполнены бесплатно для владельцев автомобилей.