Таганрог, Ростовская область, , 17:12 — REGNUM В Таганроге Ростовской области с начала 2020 года выявлено 249 случаев внебольничной пневмонии. Об этом информирует территориальное управление Роспотребнадзора.

В период с 17 по 23 февраля внебольничную пневмонию диагностировали у 21 таганрожца, из них — шестеро детей в возрасте до 14 лет. Это ученики двух школ и воспитанники одного из детских садов, пишет портал «Ёрш».

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году таганрогские специалисты фиксировали рост заболевания внебольничной пневмонией среди горожан в сравнении с показателем 2018 года.

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