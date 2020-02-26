Токио, 26 февраля 2020, 17:07 — REGNUM Седьмой жертвой коронавируса стал пожилой человек в столице Японии, городе Токио. Об этом 26 февраля сообщает телеканал NHK.
Четверо погибших в Японии были пассажирами круизного лайнера Diamond Princess, ещё три человека никак не связаны с пассажирами судна.
Всего за сутки в стране выявлено 15 случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло достигло 891, из которых 705 человек являются пассажирами либо членами экипажа круизного лайнера Diamond Princess.
Ранее ИА REGNUM сообщало о 862 заражённых коронавирусом гражданах в Японии.
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