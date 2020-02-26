Москва, , 17:05 — REGNUM Российские учёные уже получили штамм короновируса пневмонии и работают над созданием вакцины, заявила 26 февраля глава оперативного штаба по противодействию коронавирусу Татьяна Голикова.

По словам Татьяны Голиковой, на данный момент разработано пять прототипов вакцины против коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Голикова сообщила, что система здравоохранения России полностью готова к работе в условиях растущей вероятности появления коронавируса на территории РФ.

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