Екатеринбург, , 17:01 — REGNUM Народный памятник — Краснознамённую группу с Орденом Ленина — действительно нужно вернуть Екатеринбургу. Об этом заявил и. о. губернатора Свердловской области Сергей Бидонько на пресс-конференции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бидонько признал, что не владеет подробной информацией о возвращении архитектурной композиции, но отметил, что поддерживает её возвращение.

«Не знаю с точки зрения того, когда это будет восстановлено. Но, по моему личному мнению, это нужно сделать», — сказал и. о. губернатора.

По информации ИА REGNUM, в данный момент в Екатеринбурге заканчивают проектирование постамента для возвращаемой Краснознамённой группы.

Как сообщало ИА REGNUM, памятник варварски снесли в январе 2013 года. Новая команда горадминистрации пообещала вернуть городу значимый архитектурный объект. Орден был вручён в 1973 году Екатеринбургу (на тот момент — Свердловску) за революционные, трудовые заслуги и вклад жителей города в Великую Отечественную войну.

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