Москва, , 16:55 — REGNUM Существующая в России система здравоохранения полностью готова работать в условиях растущей вероятности проникновения коронавируса на территорию РФ, заявила 26 февраля глава оперативного штаба по противодействию коронавирусу Татьяна Голикова.

По её словам, российская система медицины готова противодействовать вспышке коронавируса в случае его появления в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Голикова сообщила о продлении до 1 апреля режима закрытия сухопутной границы с Китаем и прекращении почти всего авиасообщения с Южной Кореей.

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