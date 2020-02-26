Алжир, 26 февраля 2020, 16:51 — REGNUM Власти Алжира не планируют вводить ограничения авиасообщения из-за коронавируса Covid-19, 26 февраля сообщает агентство Reuters.
Представитель министерства здравоохранения Алжира Джамель Фуар заявил на пресс-конференции, что запреты полетов «не стоят в повестке дня», несмотря на проникновение вируса в страну.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля в Алжире был выявлен первый случай уханьского коронавируса. Заболевший является 61-летним гражданином Италии, который прилетел в Алжир в середине февраля.
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