Бон, , 16:56 — REGNUM В городе Боне (Бургундия, Франция) группа туристов из Китая не может покинуть отель по распоряжению местных властей, пишет 26 февраля Le Journal de Saone-et-Loire.

Речь идёт об отеле Ibis Beaune Centre. Серьёзные проблемы у туристов начались 25 февраля: один человек из этой группы внезапно умер, у него диагностировали сердечный приступ.

Однако туристам настоятельно рекомендовали не покидать отель. Такие меры связаны с эпидемией нового коронавируса Covid-19, случаев заражения которым в ЕС становится всё больше.

Напомним, Covid-19 распространяется из Китая. На сегодняшний день во Франции зафиксировано 17 случаев заражения Covid-19: два человека умерли, 11 — выздоровели.

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