Челябинск, , 16:48 — REGNUM В Челябинске на карантине из-за коронавируса остаются 24 гражданина Китая. Об этом сообщает областной минздрав.

Все они здоровы. Но врачи продолжают следить за состоянием их здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни из этого центра массово выписывают китайцев. 25 февраля его покинули девять граждан, а 26-го — ещё четверо. Все они прошли 14-дневный карантин и не являются носителями коронавируса.

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