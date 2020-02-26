Майкоп, , 16:47 — REGNUM Два новых медцентра, открывшихся на базе Адыгейской межрайонной больницы им. К.М. Батмена, посетил 26 февраля в ходе рабочей поездки в Адыгейск глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики. Оба медцентра, офтальмологического и кардиохирургического направления, были созданы в рамках национальных проектов.

Медцентр «Лаборатории здоровья» был создан на правах государственно-частного партнерства и в рамах регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Инвестиции составили 51,5 млн рублей. Центр оснащён ангиографом, который позволяет проводить стентирование коронарных сосудов, другим новейшим оборудованием для выявления повреждений и пороков развития кровеносных сосудов. Центр сможет принимать не менее 300 пациентов в год. Помощь в медцентре для жителей будет бесплатной, за счет средств обязательного медицинского страхования. На данный момент, рассказала главный врач Адыгейской межрайонной больницы Фатима Тлехас, уже проведено 24 коронарографии, из них в 12 случаях — стентирование сосудов сердца. До создания медцентра такую помощь оказывали только в региональном сосудистом центре — это создавало сложности для жителей отдалённых районов. Теперь вопрос оперативной помощи и лечения больных с острой коронарной патологией решён для жителей Адыгейска, Теучежского и Тахтамукайского районов. Возможность оперативно доставить пациента в больницу должно снизить показатели смертности от болезней кровообращения.

Врачи и пациенты поблагодарили Мурата Кумпилова за внимание к отрасли и принимаемые меры по развитию здравоохранения, глава Адыгеи поручил минздраву республики строго следить за качеством и доступностью помощи в медцентре.

Офтальмологический центр «Санталь» создан в рамках регионального проекта «Старшее поколение», он начал свою работу в сентябре 2019 года. В клинике лечат пациентов с глаукомой и катарактой, проводят лазерную коагуляцию сетчатки, высокотехнологичные операции. В работе используется оборудование премиум-класса, в том числе уникальная навигационная система, которая передает по компьютерной сети в операционную данные измерений, информацию о пациенте, контрольные изображения и план операции. На данный момент специалисты центра провели уже 950 амбулаторных приемов, около 200 операций, большинство за счет средств обязательного медстрахования.

«Улучшение качества медицинской помощи, снижение смертности населения — это одни из важных задач, которые ставит президент РФ Владимир Путин в рамках реализации национальных проектов. И создание в Адыгее новых медицинских центров — практические шаги по достижению данных целей, а также положительный пример государственно-частного партнерства по улучшению уровня медицины в регионе. Важно, что теперь в республике жители населенных пунктов, отдаленных от федеральных и региональных клиник, смогут бесплатно получать высокотехнологичную помощь», — отметил Мурат Кумпилов.

Особое внимание глава республики обратил на необходимость повышения квалификации специалистов наравне с внедрением современных методов лечения, поручив минздраву направлять врачей на обучение, перенимать опыт передовых медицинских центров, и принять меры по решению проблемы дефицита медицинских кадров за счет обучения студентов, в частности, в мединституте на базе Майкопского государственного технологического университета.