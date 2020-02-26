Ростов-на-Дону, , 16:47 — REGNUM В Ростове-на-Дону в дни футбольных матчей на «Ростов Арене» будет изменена схема движения транспорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском департаменте автодорог и организации дорожного движения.

Ближайшие футбольные баталии в рамках чемпионата России пройдут в левобережной части Ростова-на-Дону 9 и 15 марта. В эти дни подопечные Валерия Карпина примут столичных гостей — ЦСКА и «Локомотив».

Ограничения движения на примыкающих к «Ростов Арене» дорогах будут действовать (полностью или частично) с 11:00 по 18:00 мск 9 марта и с 16:00 до 23:00 мск 15 марта.