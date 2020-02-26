Рига, , 16:44 — REGNUM В Латвии растёт число людей, не платящих алименты. В основном, это мужчины. Причины разные от личной неприязни до отсутствия денег, пишет портал LSM.

По данным журналистов, всего неплательщиками алиментов в Латвии являются 41 625 человек. Минимальный размер алиментов, в зависимости, от возраста ребёнка колеблется от 107 до 129 евро. В случае, если один из родителей не платит, второй получает деньги на содержание ребёнка из государственного бюджета. А государство, в свою очередь, пытается взыскать их с должника.

Отмечается, что за злостную неуплату алиментов в стране предусмотрена уголовная ответственность.

Начальник юридического отдела Гарантированного фонда алиментов Линда Спаране сообщила, что в 2019 году в Латвии было возбуждено 180 уголовных дел по неуплате алиментов. По ее словам, законом предусматривается ответственность в виде кратковременного лишения свободы и принудительных работ.

Долги по алиментам не имеют срока давности и будут обязательно взыскана, добавила Спаране.