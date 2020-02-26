Волгоград, , 16:44 — REGNUM 17 млн рублей заложено на борьбу с саранчовыми для сельхозтовапроизводителей в бюджете Волгоградской области на 2020 год. В регионе планируют обработать против вредителей 42 тысячи гектаров, сообщает корреспондент ИА REGNUM 26 февраля со ссылкой на данные регионального филиала ФГБУ «Россельхозцентр».

Осенью 2019 года специалисты Россельхозцентра выявили в 15 районах области заражение земель таким видом саранчи, как итальянский прус. Поражены оказались 14,276 тыс. га со средней численностью 3,31 кладки яиц на квадратный метр. Высокая численность насекомых выявлена в Быковском, Ленинском, Среднеахтубинском и Суровикинском районах — от 8 до 25 кубышек/кв.м. Весной 2020 года специалисты проведут ещё одно обследование и скорректируют объемы работ по обработке земель.

В 2019 году на волгоградских сельхозугодьях было отмечено увеличение популяции итальянского пруса. Летом окрылившиеся особи залетали на территорию Среднеахтубинского муниципального района. Против насекомых обработали 7,94 тысячи гектаров, в то время как в 2018 году потребовалась обработка 0,053 тыс. га.