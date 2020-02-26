Бессоновский район, Пензенская область, , 16:42 — REGNUM В Бессоновском районе выявлено два места самовольного пользования недрами. Участки расположены рядом со зданием бывших очистных сооружений села Бессоновка и около 2 км северо-восточнее вновь строящегося поселения Тополя, сообщает пресс-служба регионального минлесхоза.

По данным ведомства, на этих участках имеются свежие следы работы большегрузной техники. Не исключается, что работы велись непосредственно в день обнаружения нарушения.

Об указанных фактах информирован глава района для усиления контроля за выявленным местом самовольного пользования недрами. При установлении нарушении будет незамедлительно сообщено в правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале амурские росгвардейцы выявили факт незаконной добычи песка. Незаконная добыча осуществлялась в акватории правобережной части реки Зея, в 16 километрах от устья реки с использованием экскаватора Hitachi и грузовых самосвалов.