Челябинск, , 16:38 — REGNUM Ещё четверо граждан Китая выписаны из карантинного центра, в Челябинске, в который были помещены на 14 дней в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

Все эти граждане абсолютно здоровы. Они были выписаны 26 февраля. Сейчас в противотуберкулёзном диспансере остаются 24 китайца.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирусный центр был открыт в Челябинске в начале февраля. В пиковые дни количество его обитателей превышало 40 человек.

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