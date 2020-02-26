Москва, , 16:35 — REGNUM Срок ремонта одной поликлиники в Москве в рамках программы по обновлению столичных медучреждений составит около года. Об этом 26 февраля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин при посещении филиала № 3 Диагностического центра № 5 Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Какие-то неудобства будут, но мы будем делать максимально быстро», — пообещал Собянин.

По его словам, ремонтировать здания будут комплексно, включая фасад с кровей, чтобы объект фактически превратился в новое медицинское учреждение.

«В течение года мы закончим даже самые сложные реконструкции», — заверил мэр Москвы.