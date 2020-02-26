Москва, , 16:22 — REGNUM Эпидемия коронавируса может помочь перехватить инициативу различным правым силам в странах Европы. Об этом 26 февраля заявил политолог Дмитрий Абзалов в эфире телеканала «Россия 24».

«Последнее время происходит усиление программы количественного смягчения, которую педалировали и педалировали. Сейчас уже давят на ФРС, чтобы они продлили за второй квартал количественное смягчение, давят на Китай, давят на Южную Корею», — заявил Абзалов.

По его мнению, торговый кризис, который вызван эпидемией коронавируса, усилит позиции не только Дональда Трампа в свете грядущих американских выборов, но и, благодаря ограничению китайского экспорта, поможет мобилизовать внутренние экономические ресурсы в США. Похожие тенденции могут проявиться и в других странах.

«Основная сила Трампа — это экономика. Он с этой экономикой пойдёт на избирательную кампанию. Это его основная сильная составляющая. Необходимо немного сбить рост, желательно сорвать или изменить вторую фазу договора с Китаем и третья составляющая — это занятость. Очень важный фактор на внутриполитическом поле», — отметил политолог.

«Очень много правых игроков, правых партий сейчас в Европейском Союзе выступают за более жёсткую позицию, как и в Южной Корее. Требуют вообще закрыть сообщение с Китаем, то же самое касается итальянских правых», — указал он.

Из-за вспышки коронавируса в Италии заразились уже более 300 человек, при этом 11 человек умерли. Вирус уже распространился и в соседние страны: заболевшие обнаружены в Австрии, Хорватии и Швейцарии. Также отмечен в Алжире: заболевание было зафиксировано у гражданина Италии, прибывшего в африканскую страну 17 февраля.