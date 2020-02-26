Владикавказ, , 16:20 — REGNUM В Северной Осетии погашен долг перед детьми-сиротами по пособиям, полагающимся им в качестве материальной поддержки по закону. Более 200 студентов среднего и высшего профессионального образования получили после вмешательства прокуратуры в общей сложности свыше 2,4 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Задолженность властей республики перед детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, сложилась в 2019 году. Данной категории лиц не предоставлялись в полном объеме денежные средства, предназначенные для обеспечения одеждой и обувью, питанием, мягким инвентарем, для приобретения учебников.

Прокуратура внесла представления главе минобра РСО-Алании, после чего пособия сразу были выплачены.