Москва, , 16:16 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал рассмотреть вопрос по увеличению интенсивности движения на отдельных маршрутах в Северо-Восточном административном округе столицы. Об этом он сообщил во время общения с местными жителями 26 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Во время встречи с жителями района в филиале № 3 Диагностического центра № 5 Москвы одна из них пожаловалась на транспортную доступность.

«Такой вопрос по транспорту. […] Приходится ждать транспорт по полчаса. Можно рассмотреть вопрос, чтобы интервалы между какими-то автобусами были сокращены хотя бы до 20 минут. Потому что зимой дать на остановке 40 минут очень сложно», — обратилась она к мэру Москвы.

«Должна быть навигация, чтобы вы знали, когда прибывает автобус. Если возможно сократить интервал, я дам поручение, чтобы это сделали», — сказал Собянин.