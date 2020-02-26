Неаполь, Италия, , 16:15 — REGNUM Мэрия Неаполя приняла решение закрыть все школы города по крайней мере до 29 февраля, заявил информагентству ANSA в среду, 26 февраля, мэр города Луиджи Де Маджистрис.

Случаев коронавируса в этом регионе Италии пока не фиксировалось. Мэр отметил, что решение закрыть школы не было следствием «паники», власти всего лишь хотят провести в школах дополнительные мероприятия по повышению санитарной безопасности.

По данным властей страны на 14:00 местного времени среды, от коронавируса в Италии умерло 12 человек, общее число заболевших — 374. Центром распространения вируса является северный регион Ломбардия (Милан), однако заболевшие есть уже в половине (10 из 21) регионов страны.