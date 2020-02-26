Москва, , 16:12 — REGNUM Попытки перекрыть границы для того, чтобы не допустить эпидемии коронавируса, быстро приведёт к серьёзным экономическим потрясениям. Об этом 26 февраля заявил политолог Дмитрий Абзалов в эфире телеканала «Россия 24».

«Как вы это сделаете даже чисто физически? Предположим, вы закрываете все страны Европейского Союза. Если эта система просуществует несколько недель, европейская экономика может уйти в точку. И это потребует колоссального включения сил. Кроме того, вы не сможете контролировать все перемещения — одних переходов через Альпы бешеное количество, на каждом нельзя поставить полицейского с температурным режимом», — заявил Абзалов.

«Инкубационный период две недели, у человека не проявляются симптомы. Как вы с этими людьми будете бороться? Вы физически не сможете считать», — подчеркнул он.

Из-за вспышки коронавируса в Италии заразились уже более 300 человек, при этом 11 человек умерли. Вирус уже распространился и в соседние страны: заболевшие обнаружены в Австрии, Хорватии и Швейцарии. Также отмечен в Алжире: заболевание было зафиксировано у гражданина Италии, прибывшего в африканскую страну 17 февраля.