Сингапур, , 16:12 — REGNUM Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Сингапуре достигло 93, сообщили 25 февраля в местном минздраве.

Уточняется, что сегодня, 25 февраля, в стране выявлено два новых случая заражения уханьским вирусом. Заболевшие — граждане Сингапура, которые не были в Китае. От кого они заразились, не ясно.

Сенгипурский минздрав уточнил, что в карантине сейчас находятся 259. Эти люди изолированы, поскольку они могли проконтактировать в заражёнными коронавирусом.

Также ведомство сообщило, что 62 человека, у которых был диагностирован COVID-19, излечились.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего число заражённых COVID-19 в мире составляет 81 264 человека. Умерли от нового коронавируса, распространяемого из Китая, 2 770 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сингапуре не согласны с версией о бессимптомном носителе коронавируса