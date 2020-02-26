Рязань, , 16:12 — REGNUM Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации прошли 824 работника «Рязаньэнерго» в 2019 году. Кроме того, компания стала участником федерального проекта «Старшее поколение», в рамках которого переобучение проходят работники предпенсионного возраста, сообщили 26 февраля в пресс-службе «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго».

Образовательная модель рязанских энергетиков ориентирована на круглогодичное обучение. Как пояснил заместитель директора по общим вопросам Юрий Костин, энергетика 21 века динамично развивается, и поэтому компании важно, чтобы сотрудники обладали новыми знаниями и навыками, получали новые специальности.

В рамках переобучения старшего поколения профессиональную переподготовку в 2019 году прошли 14 работников филиала.