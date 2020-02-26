Москва, , 16:08 — REGNUM В рамках реализации программы «Мой район» в столичном районе Бибирево будет реконструирована развязка Алтуфьевского шоссе с МКАД. Об этом 26 февраля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин при посещении филиала №3 диагностического центра №5 Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Помимо этого, в районе будет произведено строительство новых спортивных сооружений, завершение реконструкции кинотеатра «Будапешт», создание новых парков, улучшение освещения дворовых территорий. Также Собянин поручил благоустраивать территорию вокруг реконструированных поликлиник.

«После реконструкции поликлиник должна быть качественная вокруг них. Чтобы подходы были сделаны качественным образом», — заявил мэр Москвы.