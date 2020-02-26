Нальчик, , 16:07 — REGNUM Власти Кабардино-Балкарии могут принять решение об объявлении 2022 года Годом столетия республики. С инициативой его проведения выступил глава региона Казбек Коков, пишет ТАСС.

Напомним, праздновать 100-летие Кабардино-Балкарии на государственном уровне было решено еще в 2018 году, когда президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

В своем первом с момента вступления в должность главы республики послании к парламенту Коков отметил, что в период подготовки к юбилейной дате, предстоит активно рассказывать, в первую очередь молодежи, об истории Кабардино-Балкарии, знакомить с этапами ее развития.

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