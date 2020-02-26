Челябинск, , 16:06 — REGNUM В Челябинской области на некоторых региональных дорогах ограничено движение большегрузных машин. Об этом сообщает миндортранс.

В частности, ограничения действуют на объездной дороге вокруг Магнитогорска, на трассе Магнитогорск — Кизильское — Сибай, а также на участке Степное — Магнитогорск. Они будут в силе с 18:00 по местному времени 26 февраля до 06:00 27-го.

Как сообщало ИА REGNUM, на Челябинскую область обрушились снегопады. Из-за этого в регионе ограничили движение междугородних автобусов.

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