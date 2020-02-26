Москва, , 16:05 — REGNUM В Москве открылась выставка «Новый московский стандарт поликлиник», в рамках которой демонстрируется состояние будущих поликлиник огорода, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Программа ремонта поликлиник, которую мы обещали москвичам в 2018 году, перешла в стадию практической реализации. Масштаб работ очень большой, в течение нескольких лет предстоит провести ремонт 135 зданий. Чтобы москвичи могли увидеть, какими станут их поликлиники, мы открыли специальную выставку, которая показывает поликлинику будущего», — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в филиале №3 диагностического центра №5, где разместилась экспозиция.

По словам Собянина, пациенты и врачи смогут осмотреть дизайн и состояние будущих медучреждений, и при желании внести свои предложения. Это позволит сделать поликлиники, которым предстоит реконструкция, более удобными.

«Большая программа по превращению старых 40−50 летних поликлиник, морально и физически устаревших, в новые, современные поликлиники, отреставрированные по новым стандартам, включающим в себя и внешнюю отделку и внутреннюю реконструкцию, новое оборудование и укомплектованность врачами, что, пожалуй, самое главное», — заявил Собянин.