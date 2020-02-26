Рига, , 16:04 — REGNUM На данный момент в Латвии сотрудники Центра неотложной скорой помощи получили девять ложных вызовов по фактам возможного заражения коронавирусом. Об этом, как пишет портал Nra. lv, сообщила руководитель центра Лиене Ципуле.

По ее словам, во всех случаях диагноз заражения COVID-19 не был подтверждён. Всего в Центре контроля и профилактики инфекционных заболеваний с 29 января этого года было произведено 32 лабораторных исследования на обнаружения коронавируса. Во всех случаях результат был отрицательным.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Латвии Илзе Винкеле подтвердила на антикризисном заседании правительства страны готовность медицинских служб к эпидемии. По ее словам, в больницах страны зарезервировано 100 койко-мест на этот случай.