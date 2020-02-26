Москва, , 15:59 — REGNUM Эпидемия коронавируса в Италии развивается в наиболее густонаселённых и экономически развитых регионах, что повышает шансы эпидемии выйти за пределы этой страны. Об этом 26 февраля заявил политолог Дмитрий Абзалов в эфире телеканала «Россия 24».

«Северная Италия, промышленные центры, Ломбардия, а также Тоскана, есть даже заражения в Риме и Неаполе. Это наиболее экономически развитые регионы. Более того, Северная Италия сильно скооперирована с альпийскими странами — это, прежде всего, Австрия, которая пыталась закрывать въезд, это Франция, это Швейцария», — заявил Абзалов.

«Проблема заключается в том, что там Шенген — там нет контроля. И даже когда был миграционный кризис и были попытки контроля на границе, это было очень сложно сделать», — подчеркнул он.

Из-за вспышки коронавируса в Италии заразились уже более 300 человек, при этом 11 человек умерли. Вирус уже распространился и в соседние страны: заболевшие обнаружены в Австрии, Хорватии и Швейцарии. Также вирус зафиксирован в Алжире: заболевание было обнаружено у гражданина Италии, прибывшего в африканскую страну 17 февраля.