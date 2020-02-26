Ташкент, , 15:58 — REGNUM Более 74% жителей Узбекистана довольны количеством автобусов и микроавтобусов общественного транспорта, сообщили 26 февраля в агентстве по защите прав потребителей при антимонопольном комитете республики.

Опрос проходил в течение декабря 2019 года. В нем приняли участие 1661 респондент. Согласно опросу, 52,5% респондентов заявили, что их права были нарушены.

77% опрошенных заявили, что регулярно пользуются общественным транспортом, 74,3% — довольны количеством автобусов и микроавтоусов, 50% — не удовлетворены качеством обслуживания.

В частности, жители республики недовольны непредоставлением билета после оплаты, задержкой автобусов на остановках, неработающими системами охлаждения и отопления, а также отсутствием точного расписания.

Отметим, одной из мер повышения качества обслуживания пассажиров в Узбекистане является внедрение автоматизированной системы оплаты проезда, которая используется в Ташкенте с 1 января 2020 год.

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