Женева, Швейцария, , 15:54 — REGNUM На сегодняшний день нет эффективных средств лечения коронавируса нового типа. Такое заявление сегодня, 26 февраля, в ходе пресс-конференции сделал директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

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Он добавил, что пока ведутся различные клинические испытания препаратов и вакцин против COVID-2019. По словам Клюге, на это требуется около полугода.

При этом Ханс Клюге заявил, что нет никакой необходимости паниковать по поводу вспышки коронавируса. Он добавил, что смертность составляет около 2% (а сейчас 1% в Китае).

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«Четыре из пяти пациентов имеют лёгкие симптомы и выздоравливают», — подчеркнул руководитель Европейского бюро ВОЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США заявили о наличии вакцины против нового типа коронавируса, которую совместно разработали сотрудники Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США и американская фармакологическая компания Moderna. Приступить к клиническим испытаниям препарата планируется уже в апреле 2020 года.

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