Уфа, , 15:56 — REGNUM Директора строительно-монтажной организации подозревают в невыплате заработной платы в Уфе. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

По версии следствия, с весны прошлого года по настоящее время 43-летний директор предприятия не принял мер к погашению задолженности по заработной плате 191 работнику. При этом он знал, что такая задолженность существует. В результате предприятие задолжало своим сотрудникам свыше 25 миллионов рублей.

Денежные средства руководитель направлял на развитие финансово-хозяйственной деятельности организации.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам невыплаты заработной платы.

Расследование уголовного дела продолжается.

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