Рим, , 15:50 — REGNUM В Италии число жертв коронавируса увеличилось до 12 человек, заявила 26 февраля лава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

По ее словам, всего на территории страны зафиксировано 374 случая заражения коронавирусом, среди них пятеро несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за путешествий вирус распространился в соседние с Италией страны: заболевшие обнаружены в Австрии, Хорватии и Швейцарии. Также отмечен в Алжире: заболевание было зафиксировано у гражданина Италии, прибывшего в африканскую страну 17 февраля.

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