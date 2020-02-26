Москва, 26 февраля 2020, 15:49 — REGNUM В Москве в павильоне МЦД, расположенном на площади у Киевского вокзала, проведут специальную акцию «День кофе», сообщили в Стройкомплексе.
Читайте также: В Москве началось строительство станций для МЦД-4
Совместная акция Департамента транспорта и ресторанов «Кофемания» пройдет 29 февраля. Всех желающих в павильоне МЦД бесплатно угостят новым сортом кофе.
Также в это день состоится лекция «Московский транспорт и кофе». Участники смогут узнать секреты приготовления кофе.
Как сообщало ИА REGNUM, РЖД приступило к строительству станций «Камушки» и «Ермакова Роща» МЦД-4.
Читайте также: Запуск МЦД-3 сэкономит 40% времени в пути