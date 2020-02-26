Ростов-на-Дону, 26 февраля 2020, 15:57 — REGNUM В Ростове-на-Дону судебные приставы вломились в квартиру к 92-летней ветерану тыла и забрали два телевизора.
Инцидент произошёл в Первомайском районе Ростова-на-Дону. О произволе судебных приставов сообщила дочь ветерана тыла. Она обратилась в прокуратуру с жалобой на агрессивное поведение приставов. При этом инспекторы акта описи не составила и вынесли телевизоры вместе с документами на них, пишет 1rnd.ru.
Технику инспекторы изъяли в счёт погашения задолженности внучки престарелой женщины. Сумма задолженности составляет 100 тыс. рублей.
ИА REGNUM не располагает официальным комментарием регионального управления Федеральной службы судебных приставов по данному факту.