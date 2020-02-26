Оренбург, , 15:48 — REGNUM В Оренбурге ко Дню Победы на площади планируют установить новые трибуны с навесом. На сайте опубликована zakupki.gov.ru информация об аукционе.

Заказчиком выступает муниципальное автономное учреждение «Оренбургский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и реализации проектов». Начальная (максимальная) цена лота составляет 41,2 млн рублей.

Согласно условиям техзадания победитель конкурса должен осуществить поставку комплекта трибун с навесами на 3580 мест (центральную трибуну и две боковых). Конструктив трибун должен быть сборно-разборный, оснащенный оградительными барьерами высотой в пределах 0,8 м. Материал каркаса — углеродистая сталь с антикоррозионным покрытием; сталь, спокойной степени раскисления.

Договор должен быть исполнен в течение 34 рабочих дней с момента подписания контракта. Гарантийный срок на трибуны составит три года. Итоги аукциона подведут 28 февраля.

Напомним, в центре Оренбурга к 9 Мая планируют демонтировать большую часть долгостроя. Планируется, что ко Дню Победы от многоэтажки оставят два этажа, которые закроют праздничными баннерами. Забор на площади сдвинут, а на освободившееся место установят дополнительные трибуны.

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