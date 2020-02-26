Санкт-Петербург, , 15:53 — REGNUM В Петербурге бывшего гендиректора ОАО «Метрострой» Николая Александрова подозревают в присвоении еще 155 млн рублей, выделенных бюджетом города на строительство Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена. Об этом сообщает 26 февраля издание «Фонтанка».

СИЗО Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, Александров находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, как фигурант уголовного дела о присвоении 178 млн рублей.

По данным издания, 14 февраля 2020 года на Александрова возбудили новое уголовное дело по факту хищения ещё 155 млн рублей. По версии спецслужб, средства были «присвоены или растрачены». Александрова вновь привлекли к даче показаний, сейчас он находится в управлении ФСБ по Петербургу и Ленобласти, а его квартиру обыскивают.

«В материалах дела упоминается сотрудничество между структурами «Метростроя» и компанией «ОПТ-Юнион», а также фиктивный договор поставки кабельной продукции, заключенный в рамках строительства станций Фрунзенского радиуса», — отмечает источник.

Напомним, экс-директор «Метростроя» был задержан 10 декабря 2019 года вместе с гендиректором филиала управления производственно-технологической комплектации ОАО «Метрострой» Олегом Кузьменко и гендиректором ООО «БТР» Анатолием Болотовым. Как считают следователи, все они вступили в сговор, чтобы заключить подложный договор о закупке щебня для строительства станций Фрунзенского радиуса. Сумма причинённого ущерба составила 178 млн рублей.

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