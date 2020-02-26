Женева, Швейцария, , 15:41 — REGNUM Объявление вспышки нового коронавируса пандемией является преждевременным. Этот термин может сигнализировать о неспособности мирового сообщества справиться с инфекцией, а это не так, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 26 февраля на брифинге в Женеве.

Он отметил, что чересчур стремиться к объявлению пандемии не стоит, для этого нужен тщательный и анализ фактов. Мировое сообщество ведёт борьбу с вирусом и способно победить, если будут выбраны верные действия.

Так, международная миссия экспертов после работы в Китае пришла к выводу, что существенных изменений в ДНК вируса за период вспышки не произошло. Предпринятые властями КНР меры предотвратили значительное число заражений.

Гебрейесус уточнил, что за пределами Китая выявлено 2790 заболевших в 37 странах. Скончались 44 человека.

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