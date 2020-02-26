Москва, , 15:42 — REGNUM Автомобилистам в Москве необходимо быть предельно внимательными в связи с неблагоприятными погодными условиями 26 февраля. Об этом сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.

«На улице дождь со снегом, местами гололедица», — отметили в ЦОДД и добавили, что в таких условиях необходимо держать дистанцию, соблюдать разрешенный скоростной режим и ездить предельно аккуратно.

Также автомобилистам рекомендовали в час пик пользоваться метрополитеном, Московским центральным кольцом или Московскими центральными диаметрами, так как на дорогах ожидаются пробки.