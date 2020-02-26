Ставрополь, , 15:43 — REGNUM Более 170 зданий оказались повреждеными в Ставропольском крае сильным ветром, который обрушился на регион 25 февраля. В их числе частные и многоквартирные дома, а также социально-значимые объекты, сообщили ИА REGNUM 26 февраля в пресс-службе МЧС России по региону.

Напомним, накануне на Ставрополье бушевал сильный ветер, порывы которого, по данным синоптиков, достигали 30 метров в секунду. Предварительный ущерб от стихии оценивается в 60 млн рублей. Наибольшие потери понесли Буденновский район, Нефтекумский и Советский городские округа — на всех трех территориях введен режим чрезвычайной ситуации.

Повреждена кровля 174 зданий, в том числе у 38 многоквартирных домов, 60 частных домовладений, 68 социально-значимых объектов и восьми объектов ЖКХ, рассказали в МЧС.

В настоящее время на Ставрополье ведутся восстановительные работы. По данным чрезвычайного ведомства, к ликвидации последствий на территории края привлечено 287 человек и 90 единиц техники.

Читайте ранее в этом сюжете: Еще на двух территориях Ставрополья ввели режим ЧС после штормового ветра