Тбилиси, , 15:45 — REGNUM Риски, связанные с распространяем коронавируса COVID-19 выросли, но в Грузии к этому готовы. Такое заявление 26 февраля сделала министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Разумеется, риски в связи с новым коронавирусом увеличились, однако мы провели все необходимые мероприятия, что значительно сокращает эти риски», — сказала Тикарадзе журналистам.

Она также отметила, что при необходимости будут введены дополнительные меры безопасности на грузинской границе. При этом Тикарадзе взыскалась против полного запрета на въезд в Грузию из-за рубежа.

Напомним, ранее глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что в стране планируют ввести режим пандемической готовности.

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