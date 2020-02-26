Москва, , 15:23 — REGNUM В мире началась вторая волна распространения коронавируса. Об этом 21 февраля заявил политолог Дмитрий Абзалов в эфире телеканала «Россия 24».

«В Китае ситуация стабилизировалась, за территорией Уханя непосредственно. Зато ситуация началась на внешнем контуре — это Южная Корея, это Иран, это Италия», — заявил Абзалов.

«Коронавирус активно развивается и в целом ряде других стран. Просто на Италию традиционно на конец февраля приходятся массовые мероприятия — это неделя мод и карнавалы, которые впервые за долгие годы пришлось ограничить», — подчеркнул он.

Отметим, что из-за вспышки коронавируса в Италии заразились уже более 300 человек, при этом 11 человек умерли. зафиксированы первые случаи заболевания, вызванного коронавирусом Covid-19. Из-за путешествий вирус распространился в соседние страны: заболевшие обнаружены в Австрии, Хорватии и Швейцарии. Также отмечен в Алжире: заболевание было зафиксировано у гражданина Италии, прибывшего в африканскую страну 17 февраля.