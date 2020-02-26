Магас, , 15:20 — REGNUM Глава Ингушетии назначил нового руководителя постоянного представительства Ингушетии при президенте России. Им стал Алаудин Боков. Как сообщили ИА REGNUM 26 февраля в пресс-службе главы и правительства региона, он сменил на этом посту Магомед-Башира Мальсагова, который написал заявление об уходе по собственному желанию.

Боков ранее уже занимал должность заместителя постпреда в Москве. Кроме того, он имеет опыт работы в бизнес-структурах, в органах внутренних дел в Московском управлении внутренних дел на железнодорожном транспорте, в управлении Налоговой службы в Ингушетии, где он был руководителем.

И. о. премьер-министра Ингушетии Владимир Сластенин, представляя сотрудникам постпредства нового руководителя, выразил уверенность, что эта структура «станет настоящим востребованным центром объединения ингушей, проживающих в Москве и во всех регионах России».