Женева, Швейцария, , 15:22 — REGNUM Организаторы автосалона в Женеве попросили пройти участников мероприятия медосмотр на предмет заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Automotive News.

Рекомендация по медосмотру в первую очередь адресована сотрудникам тех автокомпаний, которые приедут из стран, где зафиксированы вспышки коронавируса (КНР и Италия). Также сообщается, что у прибывших на автомобильный салон не должно быть симптомов заболевания в течение двух недель до мероприятия. Эта мера направлена на предотвращение дальнейшего распространения эпидемии.

В свою очередь, организаторы международного автомобильного салона намерены провести дезинфекцию в выставочном центре Palexpo, где будут выставлены автомобильные новинки со всего мира.

Напомним, автосалон в Женеве откроет свои двери 3 марта 2020 года.

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