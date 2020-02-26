Уфа, , 15:17 — REGNUM Информацию СМИ о нарушении прав пожилой труженицы тыла проверят следователи в Уфе. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, в СМИ появилась информация о том, что жилищные права 93-летней жительницы Уфы нарушают арендаторы одной из комнат ее квартиры. Женщина является труженицей тыла и ветераном труда. У нее в квартире зарегистрированы два арендатора, которые не хотят выселяться, и конфликтуют с пенсионеркой.

Сообщается, что следователи опросят пенсионерку и арендаторов комнаты и проверят сведения о наличии нарушений ее жилищных прав.