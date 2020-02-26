Санкт-Петербург, , 15:14 — REGNUM Граждане все чаще пытаются аннулировать уже заказанные туры в страны, где выявлен коронавирус, и не спешат с приобретением летних туров, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 26 февраля, член правления Альянса туристических агентств Ирина Семёнова, комментируя рекомендации Ростуризма.

Как сообщалось ранее, ведомство, ссылаясь на данные Роспотребнадзора, рекомендовало гражданам не посещать Италию, Иран и Южную Корею до стабилизации эпидемиологической ситуации в этих странах. Туроператоров в Ростуризме призвали предлагать гражданам отправиться «в более благополучные в эпидемиологическом отношении страны».

«Значительное число граждан сейчас хотели бы отказать от поездок. Но проблема в том, что многие авиабилеты — невозвратные. И авиакомпании пока не идут навстречу, отмечая, что есть лишь рекомендация не посещать определенные страны, но не запрет на их посещение. И пока такого запрета со стороны МИД нет, ситуация остается неопределенной.

Уже стала заметной еще одна тенденция — заметное снижение объемов продаж по раннему бронированию. Люди не хотят делать покупать заранее, неизвестно ведь, не дойдет ли коронавирус до, скажем, Турции.

Смогут ли отечественные курорты привлечь к себе этот поток туристов? Определенности пока нет, но обычно те, кто ездят отдыхать за границу, выбирают именно между разными заграничными направлениями», — отметила Ирина Семёнова.