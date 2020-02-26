Челябинск, 26 февраля 2020, 15:13 — REGNUM В Челябинской области отменены некоторые межмуниципальные автобусные маршруты. Об этом сообщает региональный миндортранс.
С такой рекомендацией выступили представители ГИБДД. Поводом стала непогода. Рейсы отменили на время снегопадов. Речь в первую очередь идёт о территориях Агаповского, Ашинского, Карталинского, Верхнеуральского, Чесменского, Кизильского, Нагайбакского и Брединского районов, а также Усть-Катавского городского округа.
Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области 26 февраля отмечаются сильные снегопады. МЧС рекомендует водителям ограничить пользование транспортом.