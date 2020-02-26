Нур-Султан, , 15:07 — REGNUM По факту смерти гражданского активиста Дулата Агадила в одном из СИЗО Нур-Султана начато досудебное расследование. Об этом 26 февраля заявил заместитель прокурора Нур-Султана Елдос Килымжанов, сообщает издание Tengrinews.kz.

По его словам, 26 февраля частные судебные эксперты совместно с адвокатами умершего обследовали тело Агадила. Они установили, что причиной смерти стала острая сердечная сосудистая недостаточность.

«Каких-либо телесных повреждений, характерных для насилия, не установлено», — отметил Килымжанов. Он добавил, что ни родственниками, ни адвокатами ходатайств и заявлений не было сделано.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля сотрудники полиции Нур-Султана задержали Дулата Агадила и поместили его в следственный изолятор. В январе 2020 года в отношении активиста была применена подписка о невыезде, но мера пресечения была ужесточена из-за неявки и уклонения от следствия.

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