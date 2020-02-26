Белгород, , 15:03 — REGNUM IV открытый форум по ландшафтной архитектуре и средовому дизайну «Зелёная столица» впервые пройдёт в городе Старый Оскол Белгородской области. На мероприятии ожидают представителей крупнейших архитектурных бюро России, специалистов в области ландшафтного дизайна и архитектуры из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили 26 февраля в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Эксперты планируют обсудить реновацию бывших промзон, поговорить о брендировании городов и сохранении объектов историко-архитектурного наследия. Внимание специалистов также будет направлено на обустройство детских площадок, использование многолетних злаков в городском озеленении, популяризацию велосипедного движения.

Кроме деловой программы запланированы выставки и мастер-классы, джазовый концерт, световое представление, ночной велопарад. Специалисты определят победителей ландшафтного конкурса, который в 2020 году представлен номинациями «Детский ландшафтный проект» на темы «Цветы Победы» и «Ленд-Арт». Форум пройдёт с 15 по 17 мая 2020 года.