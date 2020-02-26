Вашингтон, , 15:02 — REGNUM В продаже появилось редкое американское купе VLF Force 1 V10, созданное на основе Dodge Viper. Объявление о продаже размещено на веб-портале Canepa.

Сообщается, что машина была создана в 2018 году на базе Dodge Viper. Специалисты изготовили VLF Force 1 V10 для Хенрика Фискера. Причем по его же эскизам. Также в разработке авто принимал участие знаменитый автогонщик Беном Китингом из США.

Всего было выпущено пять единиц таких машин. Авто имеет новый кузов из углепластика и салон, обшитый кожей и алькантарой.

Купе снабжено мотором V10 производительностью 755 «лошадей» рабочим объёмом 8,4 л. Двигатель работает с 6-позиционной механической коробкой передач Tremec. За дополнительную плату автолюбитель может приобрести модель с 6-скоростным «автоматом», управление которым осуществляется подрулевыми лепестками.

С 0 до 97 км/ч автомобиль набирает за три секунды, а максимальная скорость разгона составляет 350 км/ч.

Напомним, автокомпания VL Automotive была создана в 2012 году Бобом Лутцом и Гилбертом Виллареалем. В 2016 году она была переименована в VLF Automotive.

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